34 बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेज ने किया चैनलों पर केस, कंगना बोलीं- मुझ पर भी केस कर दो, जब तक जिंदा हूं...

मुंबई। दिल्ली हाईकोर्ट में बॉलीवुड इंडस्ट्री की ऐसोसिएशंस और 34 प्रोडक्शन हाउस ( Bollywood Production Houses ) ने सोमवार को वाद दायर किया है। इस वाद में दो निजी समाचार चैनलों के एंकर्स की शिकायत करते हुए उन्हेंं बॉलीवुड के खिलाफ गैरजिम्मेदाराना, अपमानजनक और बदनाम करने वाली टिप्पणी करने से रोकने की अपील की गई है। साथ ही सेलेब्स के मीडिया ट्रायल्स ( Media Trials )और उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करने का निर्देश देने की अपील की गई है। इस पूरे मामले पर अभिनेत्री कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) ने ट्वीट कर अपनी राय रखी है।

Plea before Delhi HC by four Bollywood associations & 34 producers to refrain Republic TV, Arnab Goswami, Pradeep Bhandari, Times Now, Rahul Shivshankar, Navika Kumar & others from making/publishing irresponsible, derogatory & defamatory remarks against Bollywood, its members. — ANI (@ANI) October 12, 2020

बॉलीवुड के गटर में रेंगने वालों अब पता चला कैसा लगता है जब सारे देश के सामने बेइज़्ज़त किया जाता है, निशाना बनाया जाता है,आइसलेट किया जाता है। क्यूँ कहीं छुप या भाग जाने का मन कर रहा है? तुम इतने सारे भेड़िए हो झुंड में, अकेले का मन तो करेगा की मर जाए,नहीं? #BollywoodStrikesBack pic.twitter.com/r4TjvJe7so — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 12, 2020

Bullywood the gutter of drugs, exploitation, nepotism and jihad it’s lid is off instead of cleaning this gutter #BollywoodStrikesBack well file a case on me also, till the time I am alive I will continue to expose you all #BollywoodStrikesBack https://t.co/TORYVWQYa0 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 12, 2020

मुझ पर भी केस करें, जब तक जिंदा हूं, एक्सपोज करती रहूंगी- कंगना

कंगना रनौत ने अपने ट्वीटर हैंडल से हैशटैग बॉलीवुड स्ट्राइक बैक इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में कंगना ने लिखा है कि मुझ पर भी केस कर दें, मैं जब तक जिंदा हूं सबको एक्सपोज करती रहूंगी। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा फिल्म इंडस्ट्री मेंं एक मौखिक कानून है कि तुम मेरे गंदे सीक्रेट छिपाओ मैं तुम्हारे छिपाउंगा, यही उनकी एक-दूसरे के प्रति वफादारी का मात्र आधार है। जब से मैं जन्मीं हूं, फिल्म परिवारों के इन मुट्ठीभर पुरुषों को इंडस्ट्री चलाती देख रही हूं। ये कब बदलेगा?

मैं कई सालों से बॉलीवुड में शोषण और बुलीइंग की शिकायत कर रही हूँ आज़ उसी कारण एक कलाकार की मृत्यु हो गयी, अगर शुशांत की मृत्यु के बहाने बॉलीवुड का गटर साफ़ हो रहा है तो इनको इतनी तकलीफ़ क्यूँ हो रही है इसका भी सारा हिसाब है मेरे पास #BollywoodStrikesBack — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 12, 2020

Their is an unwritten law in the film industry ‘you hide my dirty secrets I will hide yours’ the only basis of their loyalty to each other. Since I am born I am seeing only these handful of men from the film families run the industry. When will this change? #BollywoodStrikesBack — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 12, 2020

'गटर साफ हो रहा है, तो इनको इतनी तकलीफ क्यूं हो रही है'

कंगना ने एक अन्य ट्वीट में लिखा,'बॉलीवुड के गटर में रेंगने वालों अब पता चला कैसा लगता है जब सारे देश के सामने बेइज्जत किया जाता है, निशाना बनाया जाता है, आइसलेट किया जाता है। क्यूं कहीं छुप या भाग जाने का मन कर रहा है? तुम इतने सारे भेड़िए हो झुंड में, अकेले का मन तो करेगा की मर जाए,नहीं? #BollywoodStrikesBack'

एक और ट्वीट में कंगना ने लिखा,'मैं कई सालों से बॉलीवुड में शोषण और बुलीइंग की शिकायत कर रही हूँ आज उसी कारण एक कलाकार की मृत्यु हो गयी, अगर शुशांत की मृत्यु के बहाने बॉलीवुड का गटर साफ हो रहा है, तो इनको इतनी तकलीफ क्यूं हो रही है, इसका भी सारा हिसाब है मेरे पास #BollywoodStrikesBack'

Here is the list of Bollywood associations and production houses who have filed a case against @republic #ArnabGoswami @pradip103 @navikakumar @RShivshankar and @TimesNow



What’s your comment on this new phenomenon? pic.twitter.com/gDZk8M9EZl — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) October 12, 2020

इन ऐसोसिएशन और प्रोडक्शन हाउस ने किया वाद दायर

बॉलीवुड फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ( Vivek Ranjan Agnihotri ) ने एक ट्वीट में इन ऐसोसिएशन और प्रोडक्शन हाउस के नाम की सूची शेयर की है। इनमें सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, करण जौहर, फरहान अख्तर, रोहित शेट्टी, अरबाज खान, अनिल कपूर, राकेश रोशन आदि के प्रोडक्शन हाउस शामिल हैं। फिल्म एंव टीवी एसोसिएशंस में चार संस्थाएं हैं। इनमें द फिल्म एंड टेलिवीजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड आॅफ इंडिया (PGI), द सिने एंड टीवी आर्टिस्टस एसोसिएशन (CINTAA), इंडियन फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स काउंसिल (IFTPC) और स्क्रीनराइटर्स एसोसिएशन (SWA) शामिल हैं।