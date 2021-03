Kangana Ranaut ने तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घर आईडी रेड पर कसा तंज, बोलीं- चोर-चोर मौसेरे भाई

नई दिल्ली | बॉलीवुड के कुछ स्टार्स बुधवार को बड़ी मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दिए। आयकर विभाग ने तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) और अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) समेत कुछ सेलेब्स के घर और दफ्तर पर बुधवार को रेड मारी थी। जो गुरुवार को भी जारी रही और शुक्रवार को भी जारी रह सकती है। टैक्स चोरी को लेकर 350 करोड़ रुपये की गड़बड़ी की बात सामने आई जिसको लेकर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने भी एक ट्वीट कर डाला। उन्होंने बिना नाम लेते हुए तापसी पन्नू और अनुराग पर निशाना साधा है। कंगना ने एक प्रेस रिलीज शेयर की है जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही पूरी कार्रवाई की जानकारी दी गई है।

कंगना रनौत ने चोर-चोर को बताया मौसेरे भाई

कंगना रनौत ने अपने ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट किए हैं और ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन को लेकर भी आरोप लगाए हैं। कंगना ने प्रेस रिलीज की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा- जो चोर होते हैं वो सिर्फ़ चोर होते हैं, जो मातृभूमि को बेचकर उसके टुकड़े करना चाहते हैं वो सिर्फ़ ग़द्दार होते हैं, और जो ग़द्दारों का साथ देते हैं वो भी चोर होते हैं... क्यूंकि चोर-चोर मौसेरे भाई होते हैं और जिससे चोरों को डर लगता है वो साधारण मानव नहीं नरेंद्र मोदी होता है।

ब्लैक मनी ट्रांसेक्शन का लगाया आरोप

कंगना द्वारा शेयर किया गई प्रेस रिलीज में 350 करोड़ रुपये की गड़बड़ी और एक बड़ी अभिनेत्री के नाम पर 5 करोड़ की रिसिप्ट की बात भी सामने आई। वहीं कंगना यहीं नहीं रुकी उन्होंने एक और ट्वीट किया और ब्लैक मनी को लेकर बड़ी बात कही। कंगना ने लिखा- ये सिर्फ टैक्स चोर नहीं बल्कि कालेधन की बड़ी ट्रांजेक्शन भी हुई है, क्या उन्हें वो पैसा गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा और शाहीन बाग प्रोटेस्ट को भड़काने के लिए मिला है? आखिर ये कालाधन कहां से आया और कहां भेजा गया जिसका कोई हिसाब किसी के पास नहीं है।

They are not just #TaxChor huge transactions of black money has happened, did they get that money for provoking #Shaheenbagh riots or #republicdayviolence ...

From where the black money came and where did they send the black money which isn’t accounted for ? https://t.co/XSUhBQYpKA