पापा बनने जा रहे कपिल शर्मा ने 'गुड न्यूज़' पोस्टर पर ली अक्षय कुमार की चुटकी, कहा पहले मेरे घर आएगी 'गुड न्यूज़'

नई दिल्ली। बॉलीवुड के सबसे फीट मैन और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए पहचाने जाने वाले अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'गुड न्यूज़' (Good Newwz) क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इस फिल्म में आपको अक्षय के साथ करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan), पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ (Diljeet Dosanjh) और कियारा अडवाणी (Kiara Advani) भी दिखाई देंगी। वैसे तो मूवी को पहला पोस्टर रिलीज़ हो चुका है। जिसके बाद लोगों के कई अजीब तरह के रिएक्शन देखने को मिला रहें है।

Congratulations paji .. poster is looking very nice, but my good news is coming before ur good news 😜 hahahaha, all the best team #GoodNews https://t.co/8mSvwblMSp