कपिल शर्मा ने अपनी पहली सैलरी का किया खुलासा, कहा - मैंने बहुत से अजीब काम किए हैं

Kapil Sharma Talks About His First Salary: कपिल शर्मा इन दिनों अपनी फिल्म 'ज्विगाटो' को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बीच कपिल ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने पुराने दिनों को याद किया और अपनी पहली सैलरी का खुलासा भी किया है।

Kapil Sharma Talks About His First Salary: रियलिटी शो 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' से चर्चा में आए कॉमेडियन कपिल शर्मा इन दिनों काफी चर्चा में हैं। उनकी फिल्म 'ज्विगाटो' रिलीज हो गई है। उन्हें कॉमेडियन के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वह इस फिल्म में एक अलग ही रोल में नजर आ रहे हैं। कपिल शर्मा पिछले कुछ सालों से सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। वह देश के उन चुनिंदा सेलिब्रिटीज में भी शामिल हो चुके हैं जो करोड़ों रुपए टैक्स भरते हैं। लेकिन इससे पहले कपिल के लिए ये सब चीजें आसान नहीं थी। उनकी परवरिश अमृतसर में हुई थी जहां उन्हें अक्सर पॉकेट मनी कमाने के लिए उन्होंने कई तरह के काम किए हैं। फिल्म 'ज्विगाटो' के रिलीज होने के बाद कपिल ने एक इंटरव्यू में अपनी पहली सैलरी को लेकर कमेंट किया है।