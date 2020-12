Karan Johar ने पीएम मोदी को टैग करते हुए किया बड़ा ऐलान, आजादी के 75वे साल पर लेकर आ रहे हैं खास तोहफा

नई दिल्ली | बॉलीवुड डायरेक्टर-प्रोड्यूसर करण जौहर (Karan Johar) ने बड़ा ऐलान कर दिया है। साल 2021 में देश 75वां आजादी का साल मनाएगा। आने वाला साल बेहद ही खास होने वाला है। इसके लिए अभी से खास तैयारियां की जा रही हैं। वहीं करण जौहर भी अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी है। करण जौहर ने अपने ट्विटर (Karan Johar Twitter) पर इस बात की जानकारी दी है।

करण ने ट्वीट कर लिखा- मैं आजादी के 75वें साल के आने की खुशी में एपिक सीरीज विदिन प्रोजेक्ट (Within Project) की घोषणा करता हूं। राजकुमार संतोषी, दिनेश विजान और महावीर जैसे दोस्त एक साथ आए हैं ताकि आजादी की महान कहानियां बताई जा सकें।

Happy to announce our first Epic series of #ChangeWithin initiatives to celebrate 75 years of Independence. Friends from the creative fraternity Rajkumar Santoshi, Dinesh Vijan & Mahaveer Jain come together to tell incredible stories of our FREEDOM @narendramodi ji 🇮🇳 pic.twitter.com/TYK5Hd8BoQ