करणवीर बोहरा की डेब्यू फिल्म के टीजर पर विवाद, वीडियो में दिखा कुछ ऐसा, सोशल मीडिया पर हुआ बैन

टीवी अभिनेता करणवीर बोहरा इन दिनों अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म 'हमें तुमसे प्यार कितना' को काफी सुर्खियो में हैं। पिछले दिनों इस फिलम का टीजर जारी किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में लोगों को करणवीर का लुक और उनकी दीवानगी खूब पसंद आ रही है। हाल ही में इस फिल्म को लेकर खबर आई है। खबरों के अनुसार, करणवीर की फिल्म को सोशल मीडिया पर बैन कर दिया है।

करणवीर की पीआर टीम फिल्म 'हमें तुमसे प्यार कितना' का टीजर हर प्लेटफार्म पर प्रमोट कर रहे हैं। टीम चाहती है कि उनकी फिल्म का यह टीजर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि फिल्म के बारे में अधिक से अधिक लोग जान सकें। करणवीर ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी इस फिल्म के टीजर को शेयर करने की कोशश की तो उन्हें एक मेसेज मिला।

