करीना कपूर खान ने सोनोग्राफी की फोटो शेयर कर लिखा खास मैसेज, बोलीं-'आप जैसा सोच रहे, वैसा कुछ नहीं है...'

नई दिल्ली। करीना कपूर खान बॉलीवुड का ऐसा नाम जो अपनी अदाकारी, फिल्मों, स्टाइल और अंदाज के लिए जानी जाती है। करीना का हर एक अंदाज उनके फैंस को उनका दीवाना बना देता है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि करीना उन अभिनेत्रियों में से एक हैं। जिनका फिल्मी करियर शादी और मां बनने के बाद भी टॉप पर है। आज भी इंडस्ट्री में करीना की डिमांड को साफ देखा जा सकता हैा। वहीं दोनों बार प्रेग्नेंट हुई करीना ने अपने बेबी बंप और आउटफिट का एक ट्रेंड सेट कर दिया है। हाल ही में करीना कपूर खान ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है। जिसका अभी तक उन्हें चेहरा तक भी नहीं दिखाया है। ऐसे में एक बार फिर से करीना के मां बनने की खबरें सामने आ रही हैं। जानें क्या है इसके पीछे वजह।

Been working on something exciting ...but It's not what you're thinking... Watch this space for more #KareenaKapoorKhan https://t.co/iMHGTJIzrf pic.twitter.com/sRlOAHHcPo

करीना कपूर खान ने शेयर की तस्वीर

दरअसल, हाल ही में करीना कपूर खान ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की। करीना ने सोनोग्राफी की एक तस्वीर शेयर की। हाथो में सोनोग्राफी की तस्वीर लिए करीना ने अपनी तस्वीर को पोस्ट किया है। साथ ही उन्होंने तस्वीर के साथ एक मजेदार कैप्शन भी लिखा है।

करीना लिखती हैं कि 'कुछ रोमांचक चीज पर काफी समय से काम कर रही हूं। लेकिन वो काम ये नहीं है। जो कि आप सोच रहे हैं।' पोस्ट के अंत में करीना ने बताया कि जल्द ही वो एक घोषणा करने वाली हैं। करीना ने तब तक फैंस से सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए कहा है।

तीसरी बार प्रेग्नेंट है करीना कपूर

अब करीना ने जैसे ही सोनोग्राफी की तस्वीर पोस्ट की। करीना के फैंस उनकी तीसरी प्रेग्नेंसी को लेकर कयास लगाने लगे। तीसरी बार मां बनने की खबरों के बाद करीना ने तुरंत एक और पोस्ट शेयर किया। जिसमें उन्होंने एक लंबा मैसेज लिखा है। करीना ने बताया कि उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी पर किताब लिखी है। जिसमें उन्होंने बताया कि उनके मां बनने और प्रेग्नेंसी पर किताब लिखना दोनों ही उनकी जर्नी का एक अहम हिस्सा है। जिसमें उन्होंने कई अच्छे और बुरे दिनों का सामना किया है।

करीना आगे बताती हैं कि कभी वो काम पर जाने के लिए काफी उत्सुक हुआ करती थी। तो कभी उनका बेड से उठने का मन ही नहीं होता था। करीना ने बताया कि इस किताब में उन्होंने अपनी दोनों ही प्रेग्नेंसी को लेकर अपनी जर्नी लिखी है। साथ ही मानसिक और शारीरिक दोनों ही इमोशनल को काफी अच्छे ढंग से बयां किया है।

Kareena Kapoor r Khan's first book is out! She chronicles her journey from pregnancy to delivery and everything in between in her 'Pregnancy Bible' published by Juggernaut Books. Preorder on Amazon now: https://t.co/3nyo9z7BXo @KareenaK_FC @KareenaUpdates #KareenaKapoorKhan pic.twitter.com/E2fG0l30Qw