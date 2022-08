पैपराजी को देखते ही मां करीना से ऐसे अजीबो-गरीब सवाल पूछते हैं तैमूर, आपको सुनकर आ जाएगी हंसी

तैमूर अली खान बी-टाउन के मोस्ट पॉपुलर स्टार किड्स में से एक हैं। तैमूर की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। जब भी स्टारकिड्स की बाद होती है तो इनकी बात जरूर की जाती है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सैफ-करीना के दोनों ही बच्चे काफी फेमस हैं और पैपराजी के फेवरेट हैं। जब भी ये दिखते हैं पैपराजी इन्हें घेर लेते हैं, लेकिन उस वक्त तैमूर के दिमाग में क्या ख्याल आता है ये सोचा है कभी आपने नहीं तो चलिए हम बताते हैं।

इन दिनों करीना कपूर खान फिल्म लाल सिंह चड्ढा के प्रोमोशन में जोरो से जुटी हुई हैं। इस दौरान एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान करीना ने तैमूर से जुड़ी बात का खुलासा किया है। इंटरव्यू में करीना कपूर ने बताया कि तैमूर उनसे पूछते हैं कि पैपराजी उनकी तस्वीरें क्यों क्लिक करते हैं।

taimur ali khan ask questions like why the paparazzi click his pictures