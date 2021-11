आखिर क्यों जूही चावला-माधुरी दीक्षित ने किसी एक्टर से नहीं की शादी? खुद बताई थी वजह

नई दिल्ली। Knows why Juhi Chawla and Madhuri Dixit not married to Actor: बॉलीवुड जहां कई स्टार ऐसे हैं जिन्हें अपने को-स्टार से प्यार हुआ और फिर शादी भी की। वहीं, कुछ ऐसे जिन्होंने एक कॉमन इंसान अपना लाइफ पार्टनर बनाया। इस लिस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और जूही चावला (Juhi Chawla and Madhuri Dixit) का नाम सबसे पहले आता है। दोनों ही अपने जमाने की खूबसूरत और टॉप एक्ट्रेस थीं। लेकिन दोनों ने ही एक बॉलीवुड से दूर एक सामान्य व्यक्ति से सबकी नजरों से छिपकर शादी की। जहां माधुरी ने अमेरिका में डॉ. श्रीराम नेने से शादी की। वहीं, जूही चावला ने जय मेहता को अपना लाइफ पार्टनर बनाया।

इन दोनों एक्ट्रेस की अचानक हुई शादी ने सभी फैंस को हैरान कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं माधुरी और जुही ने बॉलीवुड से दूर एक सामान्य व्यक्ति से शादी क्यों रचाई और क्यों चुपके से शादी की थी। चलिए हम बताते हैं।

चैट शो ‘कॉफी विद करण’ में खुलासा

दरअसल इस बात का खुलासा खुद जूही चावला और माधुरी दीक्षित ने चैट शो ‘कॉफी विद करण’ में किया था। शो में करण जौहर ने माधुरी और जूही से पूछा था कि, उन्होंने शादी के लिए किसी एक्टर को मौका क्यों नहीं दिया? इस सवाल के जबाव में माधुरी दीक्षित ने कहा था, ‘मैंने शाहरुख खान और सलमान खान के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। आमिर खान के साथ भी मैंने 2 फिल्मों में स्क्रीन शेयर की है। लेकिन सबके साथ सिर्फ इतना ही। शायद मुझे शादी के लिए कोई भी पसंद नहीं आया। मेरे पति मेरे हीरो हैं।

मिरर में देखते हुए हैंडल नहीं कर सकती थीं

वहीं, जूही चावला ने कहा कि ‘सभी शानदार एक्टर्स हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पति को अधिकतर मिरर में देखते हुए हैंडल कर सकती थीं जितना मैं खुद को मिरर में देख सकती थी। एक एक्टर के रूप में, आप खुद को लेकर बहुत अधिक कॉन्शियस होते हैं और मैं यह इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति से शादी कर सकती हूं। इसलिए मैं शुरू से बिल्कुल क्लीयर थी। वैसे भी मैं अपने पति जय मेहता से काफी इंप्रेस थीं और इसी वजह से वह किसी एक्टर के साथ शादी नहीं करना चाहती थीं।

करियर और काम पर असर पड़ता

इसके अलावा, जूही चावला ने अपने एक अन्य इंटरव्यू में बताया था कि उन दिनों मैं अपने करियर में अच्छा कर रही थी और मैं अपना काम छोड़ना भी नहीं चाहती थी। अगर मेरी शादी की खबर इस बीच आती, तो मेरे काम पर असर पड़ता। आपको बता दें कि जूही और जय मेहता की शादी की न्यूज तब सामने आई थी, जब एक्ट्रेस प्रेग्नेंट थीं। इसी दौरान एक्ट्रेस ने अपनी शादी के बारे में लोगों को बताया था।

