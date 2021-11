इसलिए अभिषेक बच्चन पर फिदा हो गईं थीं ऐश्वर्या राय, खुद बताई थी प्यार करने की वजह

नई दिल्ली। When Aishwarya Rai Bachchan revels reason for loving Abhishek Bachchan: एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai Bachchan) और एक्टर अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक है, दोनों इंडस्ट्री के पॉवर कपल हैं। ऐश्वर्या और अभिषेक ((Aishwarya and Abishek) ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है और साथ काम करते-करते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के इतने साल बाद भी दोनों एक-दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं।

ऐश्वर्या को अभिषेक की इस क्वालिटी से है प्यार

जहां अभिषेक बच्चन अपने कई इंटरव्यूज में अपनी पत्नी ऐश के लिए अपना प्यार जाहिर कर चुके हैं। अपनी लव स्टोरी के बारे में भी बात कर चुके हैं। वहीं, एक ऐश्वर्या भी अभिषेक के लिए अपना प्यार जाहिर करने में पीछे नहीं रहती है। एक बार ऐश्वर्या ने अपने इंटरव्यू में अभिषेक की क्वालिटी के बारे में बात की थी और उस चीज के बारे में बताया था, जो उन्हें में काफी ज्यादा पसंद आती है।

अभिषेक से बहुत प्यार करती हैं ऐश्वर्या

ऐश्वर्या ने बताया था कि वो अभिषेक से बहुत प्यार करती हैं। ऐश ने बताया था कि ‘अभिषेक सभ्य, उदार और सिंपल लड़के हैं। मुझे उनकी इसी क्वालिटी से प्यार है। वो हर आम आदमी की तरह पागल और सख्त हैं। मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती हूं, जो अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा चिंता में बैठा रहे और अभिषेक ऐसे नहीं हैं।





रिश्ते में विश्वास एक बड़ी भूमिका निभाता है

इसी के साथ ऐश्वर्या ने अभिषेक संग अपनी सफल शादी का मंत्र भी बताया था। ऐश्वर्या ने बताया था कि, उनके रिश्ते में विश्वास एक बड़ी भूमिका निभाता है, जो वह दोनों एक-दूसरे पर करते हैं। ऐश ने बताया था कि ‘अपने पार्टनर पर दिल, दिमाग और आत्मा पर विश्वास करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी शादी को हमेशा संजोकर रखकर पाएंगे।

