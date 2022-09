किससे मिला करण जौहर को धोखा, रिश्ते में थे डायरेक्टर? सवालों में उलझे वरुण धवन ने सुना डाली पूरी कहानी

करण जौहर एक बार फिर अपना चैट शो 'कॉफी विध करण 7' लेकर लौट आए हैं। अब तक कई सितारे शो में दस्तक दे चुके हैं। शो में हमेशा करण जौहर दूसरों के सच उगलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में खुद करण की लव लाइफ का खुलासा हो गया है।

Published: September 16, 2022 10:57:54 am

करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विध करण 7' का धमाकेदार आगाज हो चुका है और इसी के साथ करण के सवालों का पिटारा खुल गया है। 7वें सीजन में अब तक कई बॉलीवुड स्टार्स गेस्ट बनकर आ चुके हैं, जिनके सामने करण ने अपना सवालों का बैग खोल लिया और असल जिंदगी से जुड़े कई राज खुलवाए। अब लेटेस्ट एपिसोड में वरुण धवन और अनिल कपूर को ने शो में शिरकत की। दोनों ने शादी से लेकर नेपोटिज्म तक कई मुद्दों पर बात की। इसके साथ ही मजे की बात ये है कि एपिसोड के दौरान होस्ट करण जौहर की लव लाइफ से भी पर्दा उठा। ऐसा पहली बार हुआ है, जब करण ने अपने रिश्ते पर खुलकर बात की है।

koffee with karan 7 karan johar break silence on his relationship status