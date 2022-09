The Kapil Sharma Show: ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक एपिसोड करने के बाद चंदन प्रभाकर ने छोड़ा शो?

'द कपिल शर्मा शो' के नए सीजन की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। शो में कुछ नए चेहरे जुड़े हैं तो कुछ पुराने चेहरे शो से रुख्सत हो चुके हैं। कॉमेडियन चंदन प्रभाकर ने नए सीजन के एक एपिसोड में दिखने के बाद अब शो को बाय-बाय कह दिया। इसके पीछे की वजह भी कॉमेडियन ने खुद बताई।

'द कपिल शर्मा शो' के नए सीजन ने फाइनली टीवी पर दस्तक दे दी है। शो की वापसी से दर्शक काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं पुराने कुछ चेहरों को मिस भी कर रहे हैं। पहले खबर थी कि शो के नए सीजन में कॉमेडियन चंदन प्रभाकर नहीं दिखाई देंगे, जिससे फैंस निराश हो गए थे, लेकिन इसके बाद कॉमेडियन के पहले ही एपिसोड में दिखने से सभी चौक गए थे। फैंस चंदन प्रभाकर को देखकर जहां हैरान थे तो वहीं खुश भी थे, लेकिन एक बार फिर कॉमेडियन ने शो को अलविदा कह दिया है। हर कोई इसके पीछे की वजह जानना चाहता है। अब कॉमेडियन ने खुद इसके पीछे की वजह बताई है।

chandan prabhakar lefts the kapil sharma show after first-episode for this reason