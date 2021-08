केआरके ने किया दावा, अक्षय कुमार बनाने जा रहे हैं अफगानिस्तान पर फिल्म

नई दिल्ली। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म क्रिटिक केआरके उर्फ कमाल राशिद खान आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। वह अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और अक्सर किसी न किसी बॉलीवुड स्टार को अपने निशाने पर लेते रहते हैं। कुछ दिनों पहले उनका सलमान खान के साथ 'राधे' मूवी के रिव्यू को लेकर पंगा हुआ था। अब केआरके ने एक्टर अक्षय कुमार को लेकर चौंकाने वाला ट्वीट किया है।

केआरके अक्सर अपने ट्वीट के कारण सुर्खियों में आ जाते हैं। अब उन्होंने अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ये दावा किया है कि अक्षय अफगानिस्तान पर फिल्म बनाने का प्लान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि फिल्म में वह एक अफगान सिख का किरदार निभाएंगे और भारतीयों को एयरलिफ्ट करेंगे।

ये भी पढ़ें: करीना कपूर के बेटे जेह को ममता बनर्जी ने पकड़ा? इस तस्वीर पर यूजर्स कर रहे हैं ऐसे कमेंट्स

According to my sources #AkshayKumar is planning a film on #Afghanistan. Akshay Kumar will play role of an Afghan Sikh, who will thrash #Talibans and airlift Indians. 🙏🏼