लोकसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन एकबार फिर से सरकार बनाते हुए दिख रहा है। बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर हैं और सभी कार्यकर्ता जश्न मना रहे है। इसी बीच बॉलीवुड सेलेब्स भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी पार्टी को बधाई दे रहे है। बॉलीवुड फिल्ममेकर मधुर भंडारकर और कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल सहित कई सेलेब्स ने बधाई दी है।

मधुर भंडाकर ने अपने ट्विस्टर पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐतिहासक जनादेश के लिए हार्दिक बधाई। भारत के विकास, कल्याण और क्ष़ेत्रीय अखंडता के लिए निरंतर प्रतिद्धता बनाए रखें। # जयहिंद # वंदेमातरम

Heartiest Congratulations to PM @narendramodi ji, @AmitShah ji and all the @BJP4India Karyakartas for the monumental and historic mandate. Keep continuing ur commitment for development, welfare and territorial integrity of India. #JaiHind #VandeMataram 🇮🇳 pic.twitter.com/AzTXsUEfWy

Today no party, no individual won, today is that historic day when India won. We are very fortunate to have a leader like @narendramodi ji in our times, this is the beginning of a new era, time to break free and regain our lost glory.... Bharat Mata ki Jai ....Jai Hind 🙏