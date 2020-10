रेप मामलों के लिए यूजर ने Mallika Sherawat के बोल्ड किरदारों को ठहराया जिम्मेदार, एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब

मुंबई। उत्तरप्रदेश के हाथरस में हुए मामले पर आम लोगों, राजनेताओं सहित बॉलीवुड सेलेब्स ने भी न्याय की आवाज उठाई। इस दौरान अभिनेत्री मल्लिका शेरावत ( Mallika Sherawat ) ने भी अपने विचार रखे, लेकिन एक यूजर ने एक्ट्रेस के फिल्मों में किए रोल्स को भी महिलाओं के प्रति मानसिकता बदलने में बाधक बता दिया। इस पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया है।

दरअसल, मल्लिका ने हाथरस मामले में एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा,'जब तक देश महिलाओं की ओर मध्ययुगीन मानसिकता को नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा।' इस पर एक यूजर ने जवाब में लिखा,'लेकिन जिस तरह के रोल आप बॉलीवुड मूवीज में निभाती हैं, वह आपके बयान से विरोधाभास रखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी मूवीज से जो संदेश मिलता है, वह भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुधार पहले उसकी ओर से शुरू किया जाना चाहिए, जो बयान देता है।'

So the movies I act in are an invitation for rape!!! It’s mentality like yours that make Indian society regressive for women! If you hv a problem wt my movies then Don’t see them #nocountryforwomen https://t.co/I5XdN7zAA6