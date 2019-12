नई दिल्ली। फिल्म 'सौदागर' से बॉलीवुड की ILU-ILU गर्ल बनी मनीषा कोइराला(manisha Koirala ) ज्यादातर लाइम लाइट से दूर रहना ही पसंद करती हैं। कुछ सालों पहले मनीषा को शराब और सिगरेट की लत लग गई थी। जिसके चलते उन्हें ओवरियन कैंसर हो गया था। इस बीमारी का पता उन्हें साल 2012 में चला। जिसके चलते मनीषा पूरी तरह से टूट गई थी। लेकिन मनीषा ने हार नहीं मानी, उन्होंने मौत को मात देकर जिंदगी जीने का दूसरा मौका छीन लिया।

Forever greatful for second chance to life 🙏🏻🙏🏻🙏🏻gm friends.. this is an amazing life and a chance to live a happy& healthy one 💖💖💖 pic.twitter.com/LzCL25mWVc