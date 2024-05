मई का महीना है खास, मनोज बाजपेयी की 100वीं फिल्म के साथ ये 4 फिल्में होंगी रिलीज, नोट कर लें डेट

2-मिस्टर एंड मिसेज माही (Mr. & Mrs. Mahi) ‘मिस्टर एंड मिसेज माही’ स्पोर्ट्स पर बेस्ड फिल्म है। इस फिल्म में जान्हवी कपूर और राजकुमार राव मुख्य भूमिका में हैं। यह इस महीने में आने वाली राजकुमार राव की दूसरी फिल्म होगी। शरण शर्मा द्वारा निर्देशित मिस्टर एंड मिसेज माही में राजकुमार राव और जान्हवी कपूर की जोड़ी एक बार फिर से नजर आएगी। इससे पहले दोनों फिल्म ‘रूही’ में नजर आए थे। यह फिल्म 31 मई को सिनेमाघरों में दर्शकों के सामने होगी।





4-कर्तम भुगतम (Kartam Bhugtam) श्रेयस तलपड़े स्टारर थ्रिलर फिल्म ‘कर्तम भुगतम’ 17 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में श्रेयस तलपड़े के साथ विजय राज, मधु और अक्षा पारदासनी भी हैं। ‘कर्तम भुगतम’ का अर्थ है- जैसा करोगे, वैसा भरोगे। यह फिल्म हिंदी, तमिल तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम 5 भाषाओं में रिलीज होगी।