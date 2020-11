Milind Soman ने पटाखा बैन से नाराज लोगों का उड़ाया मजाक, ट्रोलर्स ने भी कर दी खिंचाई

मुंबई। मॉडल एक्टर मिलिंद सोमन ( Milind Soman ) इन दिनों विवादों से घिरे हैं। पहले उन्होंने गोवा बीच पर बिना कपड़ों के दौड़ लगाई और अब दीवाली पर पटाखा बैन ( Diwali Crackers Ban ) को लेकर बयान दिया है। दोनों विवाद सोशल मीडिया से उभरे हैं। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स ने भी उनको जवाब देने में कसर नहीं छोड़ी है।

'पटाखों पर बैन से खुश नहीं हैं'

मिलिंद ने अपने एक ट्वीट में लिखा,' सुना है कि कई लोग शोर करने वाले पटाखों पर बैन से खुश नहीं हैं, समझ नहीं आता कि वह वैक्सनी के पक्ष में हैं या खिलाफ।' इस ट्वीट से मिलिंद ने पटाखा बैन से नाराज लोगों को चिढ़ाने की कोशिश की है। इसी के अनुरूप कुछ लोगों ने मिलिंद को उनकी ही बिना कपड़ों वाली फोटो से जवाब दिया। एक यूजर ने उनकी ये फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा,' सुना है कि कई लोग न्यूडिटी पर बैन से नाराज हैं, समझ नहीं आता कि ये कानून के साथ हैं या खिलाफ।'

लोगों ने दी तीखी प्रतिक्रिया

मिलिंद के इस बयान पर कई लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अधिकतर ने उन्हें जवाब में लिखा कि अलग-अलग त्योहारों और सेलिब्रेशन के मौके पर छोड़े जाने वाले पटाखे और दीवाली पर छोड़े जाने वाले पटाखों के प्रदूषण में क्या अंतर है। बैन करना है तो सभी मौकों पर पटाखे बैन किए जाएं। कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने पटाखा बैन पर मिलिंद को सपोर्ट किया।

Heard that many people were not happy with the ban on noise making crackers, wonder if they are pro vaccine or anti vaccine — Milind Usha Soman (@milindrunning) November 16, 2020

How does crackers make difference in their opinion on vaccine....



we have been bursting crackers on Diwali for centuries now...how does it matter at all....



Why bursting crackers in christmas,new year, election victory or IPL final is ok..and bursting on Diwali is noise making? — Vishal Devpura (@vishaldevpura) November 16, 2020

And your next target would be Holi right ? For Water wastage. Also chhatt puja for polluting river water ? Than all other festivals for similar reasons ? — Ankit (@a_01212) November 16, 2020

बिना कपड़ों की फोटो से विवाद

बता दें कि मिलिंद ने हाल ही अपना 55वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान वह पत्नी के साथ गोवा में थे। वहां बर्थडे के मौके पर मिलिंद ने बिना कपड़ो के समुद्री बीच पर दौड़ लगाई। फोटो क्लिक करवाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसके बाद लोगों ने इस फोटो पर आपत्ति जताई। बाद में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई। लोगों ने इस फोटो पर विरोध और पक्ष में प्रतिक्रियाएं भी दी। कुछ लोगों ने इसे पूनम पांडे पर दर्ज केस के संदर्भ में देखने की जरूरत बताया। पूनम पर भी गोवा में प्रतिबंधित स्थान पर जाकर अश्लील फोटो और वीडियो क्लिक करवाने का आरोप लगा था। उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज हुई। पूनम और उनके पति को कस्टडी में भी लिया गया।