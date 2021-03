National Awards: मनोज बाजपेयी और धनुष को मिला बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी को तीसरी बार बेस्ट एक्टर के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। सोमवार को इसका ऐलान पीआईबी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के जरिए किया। 67वें नेशनल फिल्‍म अवॉर्ड्स में मनोज बाजपेयी को फिल्म 'भोंसले' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है। वहीं एक्टर धनुष को फिल्‍म 'असुरन' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवॉर्ड मिला है।

तीसरी बार जीता नेशनल फिल्म पुरस्कार

मनोज बाजपेयी बहुत मंझे हुए एक्टर हैं और अपने किरदार में जान डालने में माहिर हैं। एक एक्टर के तौर पर वो बेहद कम फिल्में करते हैं लेकिन सभी में उनका शानदार अभिनय लोगों का दिल जीत लेता है। तीसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। इससे पहले उन्हें साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म सत्या के लिए बेस्ट सपोर्ट‍िंग एक्टर का अवॉर्ड मिला था। फिर पिंजर के लिए स्पेशल ज्यूरी अवॉर्ड के सम्मान से नवाजा गया था। अब मनोज को फिल्म भोंसले के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिया गया है।

Manoj Bajpaypee and Dhanush awarded best actor for Hindi film 'Bhonsle' and Tamil movie 'Asuran', respectively.