National Film Awards: सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म 'छिछोरे' को मिला सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवॉर्ड

नई दिल्ली | 67वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड की घोषणा सोमवार के दिन की गई। जिसमें बेस्ट हिंदी फिल्म का अवॉर्ड दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ‘छिछोरे’ को मिला। सुशांत के फैंस इस पुरस्कार के लिए अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म 'छिछोरे' को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर ने मुख्य किरदार निभाया था। वहीं वरुण शर्मा समेत और भी कई एक्टर्स सपोर्टिंग रोल में खूब जमे थे। फिल्म का कॉन्सेप्ट लोगों को बेहद पसंद आया था। 2019 में रिलीज हुई फिल्म छिछोरे में युवाओं के लिए खास मैसेज दिया गया था। हार के बाद क्या करना चाहिए इसपर खुलकर बात की गई थी। यही कारण है कि लोगों ने इस फिल्म को खूब सराहा था।

क्या थी फिल्म की कहानी?

फिल्म छिछोरे को डायरेक्टर नितेश तिवारी ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ दर्शकों के सामने रखा था। फिल्म में दिखाया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर का बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। सभी की उससे नंबर्स को लेकर बेहद ज्यादा उम्मीदें होती हैं। लेकिन रिजल्ट सामने आने के बाद उसे पता चलता है कि वो फेल हो गया है और खुदकुशी जैसा कदम उठा लेता है। जिसके बाद पिता बने सुशांत उसे अस्पताल में अपने हॉस्टल की कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि वो और उनके हॉस्टल में लूजर्स हुआ करते थे लेकिन फिर भी आखिरी तक उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। फिल्म हार के बाद किस तरह डील करना चाहिए इसका मैसेज देती हुई नजर आई थी।

14 जून को सुशांत ने कहा था अलविदा

सुशांत सिंह राजपूत आज जिंदा होते तो जाहिर तौर पर उन्हें छिछोरे को नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिलते देखकर बेहद खुशी होती। पिछले साल 2020 में सुशांत ने 14 जून को दुनिया को अलविदा कह दिया था। सुशांत मुंबई के अपने बांद्रा वाले घर में मृत पाए गए थे। मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत को सुसाइड करार दिया था। जिसके बाद सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचा। कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी कर फिल्ममेकर करण जौहर समेत बॉलीवुड को उनकी मौत का कारण बताया। इन पर सुशांत के करियर में अड़चन डालने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस एक जुट दिखाई दिए और उनका केस सीबीआई को सौंपा गया।

