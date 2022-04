फिल्म हिंदी में बनाते हैं स्क्रिप्ट रोमन में देते हैं- बॉलीवुड डायरेक्टर्स पर भड़के Nawazuddin Siddiqui

नवाजुद्दीन सिद्दकी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड के दोहरे चरित्र पर एक तीखा हमला कर दिया हैं। उन्होंने बग़ैर किसी का नाम लिए कहा है कि बॉलीवुड के लोग फ़िल्म तो हिन्दी में बनाते हैं लेकिन स्क्रिप्ट रोमन में देते हैं। ये ही नहीं बल्कि बाॅलीवुड की तीन खामियां बताई है नवाजुद्दीन सिद्दकी ने। चलिए जानते हैं आगे क्या कहा हैं।

बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दकी ज़मीन से जुड़े शख्स हैं। हाल ही में मुंबई में उन्होंने एक आलीशान बंगला बनाया है जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुईं हैं। लेकिन उनके इंटीरियर की बात करें तो उनका इंटीरियर उनके गाँव के घर से मिलता जुलता हैं। यह बात सभी जानते हैं कि नवाज़ बेहद मेहनत शख़्स हैं और तमाम मुश्किलों को पार कर उन्होंने अपनी जगह बॉलीवुड में बनाई हैं।

nawazuddin siddiqui wants to change some trends in bollywood