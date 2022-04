पिता चिरंजीवी या वाइफ उपासना, किससे डरते हैं राम चरण? जाने क्या कहा

RRR के बाद ऐक्टर राम चरण के हिंदी फैन्स की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। अब फैंस उनके जीवन से जुड़े हर एक चीज को जानना चाहते हैं। हाल ही में उनसे पूछा गया कि वह अपने पिता से ज्यादा डरते हैं या वाइफ उपासना कामिनेनी से? तो चलिए जानते हैं राम चरण ने क्या कहा…

हाल ही में उनसे पूछा गया कि वह अपने पिता से ज्यादा डरते हैं या वाइफ उपासना कामिनेनी से? इस पर उन्होंने मजेदार जवाब दिया। राम चरण का जवाब सुनकर उनके पिता चिरंजीवी भी खुश हो गए। चिरंजीवी राम चरण की फिल्म में पहले कैमियो कर चुके हैं। यह पहला मौका है जब दोनों साथ में लंबा स्क्रीन टाइम शेयर करेंगे।

Ram Charan is afraid of whom Father Chiranjeevi or Wife Upasana