ड्रग मामले में कम नहीं हुई Arjun Rampal की गर्लफ्रेंड की मुसीबतें, NCB दूसरी बार करेगी गैब्रिएला से करेगी पूछताछ

नई दिल्ली। ड्रग कनेक्शन में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के नाम शामिल होते जा रहे हैं। एनसीबी भी इस पूरे मामले में अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। वहीं ड्रग मामले में अब अभिनेता अर्जुन रामपाल ( Arjun Rampal ) और उनकी गर्लफ्रेंड ग्रैबिएला ( Gabriella Demetriades ) भी फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। सोमवार को एनसीबी ने कपल के घर रेड मारी थी। जिसके बाद उन्होंने दोनों के नाम समन जारी किया था। बुधवार को एनसीबी ने ग्रैबिएला और अर्जुन से पूछताछ की। जिसके बाद वह ग्रैबिएला के जवाबों से सहमत नहीं दिखाई दिए। यही वजह है कि एक बार फिर से एनसीबी ने अर्जुन की गर्लफ्रेंड को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है।

Mumbai: Actor Arjun Rampal's girlfriend Gabriella Demetriades summoned again by Narcotics Control Bureau (NCB) on 12th November, in a drug-related case