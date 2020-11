'आश्रम 2' में Bobby Deol की एक्टिंग ने जीता फैंस का दिल, दर्शकों ने कहा- 'बाबा की जय हो'

नई दिल्ली। 11 नवंबर को निर्देशक प्रकाश झा ( Prakash Jha ) की वेब सीरीज़ 'आश्रम' ( Aashram ) का दूसरा पार्ट भी रिलीज़ हो गया है। पहले ही सीज़न की तरह दूसरे सीज़न को भी दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। इस बार भी वेब सीरीज़ में अभिनेता बॉबी देओल ( Bobby Deol ) ने ढोंगी बाबा के किरदार में सैकड़ों लोगों का दिल जीत लिया है। काशीपुर वाले बाबा के किरदार में दर्शकों कों उनकी एक्टिंग काफी पसंद आ रही है। सोशल मीडिया पर जमकर ट्विट्स के माध्यम से वेब सीरीज़ और उनके किरदारों के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं।

Good news to binge watch this Diwali. #AashramChapter2 is live on @MXPlayer pic.twitter.com/7GiigyOJ4O

'आश्रम 2' ( Aashram 2 Reactions ) के लिए सामने आ रहे रिएक्शन्स की बात करें तो यूजर्स ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 'वेब सीरीज़ आश्रम 2 तुरंत देखिए, ये कमाल की है।' दूसरे यूजर ने कहा है कि 'लव यू बॉबी पाजी, आश्रम चैप्टर 2 की टीम ने कमाल का काम किया है। बाबा जी दर्शन देने आ गए हैं, जपनाम-जपनाम..सब प्रसाद ले लो, बाबा जी की जय हो।' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है कि 'इसे देखने के बाद अब वह आश्रम 3 के इंतजार कर रही हैं।

@dishajha @prakashjha27 watched #AashramChapter2 One word - " Mind-blowing" Can't wait for season 3!!!!!!

I’m so excited to see my brother I believe you will have played great and impressive role.. amazing Inspector Ujagar Singh @DarshanKumaar #AashramChapter2