नेहा कक्कड़ को किसी पहचान की जरुरत नहीं हैं। उनके हर एक गाने फैंस को काफी ज्यादा पंसद आते हैं।उनके गानों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। नेहा कक्कर की फैंन फोलोइंग काफी शानदार हैं। उनकी फैंन फोलोइंग करोड़ो की सख्या में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं नेहा कक्कर एक गंभीर बीमारी की शिकार हो चुकी हैं।

टैलेंटेड सिंगर नेहा कक्कर को कोन नहीं जानता होगा। अपने गाने से लाखों लोगों को दिवाना बनाने वाली अभिनेत्री सभी के दिलों में बसती हैं। अभिनेत्री की फैंन फोलोइंग काफी शानदार हैं । लेकिन आज वो जिस मुकाम पर पहुंची हैं, वहां पहुंचना हर किसी के बस की बात है। नेहा कक्कर को यह मुकाम इतनी आसानी से नहीं मिला हैं। उन्होने इसके लिए काफी महनत की हैं। बेहद गरीब परिवार से होने के बावजूद भी अभिनेत्री ने महनत के दम पर अपनी पहचान बनाई हैं।

neha kakkar disease neha used to suffer from thyroid and anxiety