नेपोटिज्म के सवाल पर भड़के राणा दग्गुबती, अभिनेता ने ट्रोलर्स को ​दिया मुंहतोड़ जवाब

अभिनेता राणा दग्गुबती वैसे तो स्वाभाविक तौर पर काफी बहुत विनम्र हैं। लेकिन जब उन्हें यूजर्स सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म (भाई-भतीजावाद) से जोड़कर ट्रोल करते हैं तो वे काफी आक्रोशित जाते हैं। राणा, सुरेश प्रोडक्शन के मालिक और तेलुगू प्रोड्यूसर दग्गुबती सुरेश बाबू के बेटे हैं। वहीं उनके दादाजी डी. रामानायडू हैं, जो कि टॉलीवुड का लोकप्रिय नाम है। उनके चाचा तेलुगू सुपरस्टार वेंकटेश हैं और वहीं उनके चचेरे भाई नए दौर के तेलुगू सुपरस्टार नागा चैतन्य हैं।

लोगों की धारणा है कि राणा को इंडस्ट्री सफलता उनके पिता, दादा की वजह से मिली है। हाल ही एक सोशल मीडिया यूजर ने राणा के एक इंटरव्यू की एक तस्वीर साझा की, जिसका शीर्षक था, 'मैं 10वीं कक्षा में असफल हुआ था, लेकिन उसने मुझे मेरे सपनों को पूरा करने से कभी हतोत्साहित नहीं किया।' कैप्शन में लिखा,'क्योंकि मेरे परिवार का एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस और एक बड़ा स्टूडियो है।'

Because my family owns a production house and a big ass studio. LOL. pic.twitter.com/UXUNSjmg5g