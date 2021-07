पति निक जोनस ने खास अंदाज में किया प्रियंका चोपड़ा को बर्थडे विश, शेयर की अनदेखी तस्वीर

नई दिल्ली। बीते दिन यानी कि 18 जुलाई को एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपना 39वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। प्रियंका अपने पति निक जोनस संग न्यूयॉर्क में है। जन्मदिन के मौके पर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की कई जानी-मानी हस्तियों ने प्रियंका को सोशल मीडिया के जरिए जन्मदिन की बधाई दी। इस बीच प्रिंयका को बर्थडे विश करते हुए उनके पति निक जोनस ने बड़े ही खास अंदाज में उन्हें विश किया। निक ने प्रियंका की दो तस्वीरें पोस्ट की। सोशल मीडिया पर निक का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है।

Happy birthday my love. You deserve all the happiness in the world. Today and every day. I love you. ❤️ pic.twitter.com/ZyrTYr06ir