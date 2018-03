फ़िल्म "पद्मावत" में अपने शानदार अभिनय के लिए दीपिका पादुकोण ने विश्वभर से आपार प्रेम और प्रशंसा हासिल की है। आज इस फ़िल्म ने सिनेमाघरों में न केवल 50 दिन का सफर पूरा किया है बल्कि बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से अधिक की कमाई कर सफ़लता के झंडे गाड़ दिए है। अपने प्रशंसकों से मिले प्यार के लिए दीपिका ने शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने लिखा,"PADMAAVAT along with an image from the film citing the 50 days at theatres along with the box office collection.

"

#Padmaavat biz at a glance...

Week 1: ₹ 166.50 cr [had an extended weekend]

Week 2: ₹ 69.50 cr

Week 3: ₹ 31.75 cr

Week 4: ₹ 14.17 cr

Week 5: ₹ 7.54 cr

Week 6: ₹ 6.98 cr

Week 7: ₹ 3.82 cr

Total: ₹ 300.26 cr

India biz.

Note: Hindi + Tamil + Telugu.

BLOCKBUSTER. — taran adarsh (@taran_adarsh) March 16, 2018

अभिनेत्री के पावर पैक अभिनय और परफेक्ट हावभाव ने फ़िल्म का मज़ा दोगुना कर दिया था। केवल अपनी आंखों से ही पूरी कायनात लूट लेने वाली दीपिका पादुकोण को फ़िल्म के क्लाइमेक्स सीन के लिए खूब सरहाया गया जहाँ दीपिका ने बिना एक शब्द बोले दर्शकों का दिल जीत लिया। दीपिका पादुकोण ने अपने "घूमर" के साथ पूरे देश को अपनी धुन पर झूमने के लिए मजबूर कर दिया था, और इसके साथ ही दीपिका के पॉवरफुल डायलॉग ने जनता के दिल मे एक गहरी छाप छोड़ दी है।

"पद्मावत" में दीपिका के अविस्मरणीय अभिनय को उनका अब तक का बेस्ट प्रदर्शन माना जा रहा है और इसमे कोई दो राय नहीं कि फ़िल्म में दीपिका का अभिनय इस साल हर अवॉर्ड के काबिल है। 'पद्मावत' बॉलीवुड की बेहतरीन पीरियड ड्रामा फ़िल्मों में से एक है, दीपिका 'पद्मावत' के साथ 100 करोड़ क्लब की रानी साबित हुई है। अब, 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली दीपिका पादुकोण पहली अभिनेत्री है।

