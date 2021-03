Deepika Padukone के हमशक्ल की तस्वीर तेजी से हो रही है वायरल, तस्वीर देख लोग बोले- 'दाढ़ी वाली दीपिका'

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ( Deepika Padukone ) अक्सर सुर्खियों में अपनी फिल्मों और अपनी खूबसूरती की वजह से रहती हैं। लेकिन इन दिनों दीपिका एक अलग ही वजह से सोशल मीडिया पर छाईं हुई हैं। दरअसल, दीपिका का एक हमशक्ल सामने आया है। लेकिन वह कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। जी हां, पाकिस्तानी फिल्म एक्टर की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। जिसमें एक्टर को देख सभी उन्हें दीपिका पादुकोण कहने लगे हैं।

यह भी पढ़ें- फैमिली के साथ वक्त बिताते हुए नज़र आए Sanjay Dutt, पत्नी और बच्चों संग शेयर की खूबसूरत तस्वीर

Why would you do that to me? https://t.co/hAGzgMIzrN