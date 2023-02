प्रभास अपनी लेडीलव के साथ मालदीव में कर रहें हैं सगाई की तैयारी, जल्द करेंगे शादी

नई दिल्लीPublished: Feb 08, 2023 01:52:32 pm Submitted by: Anju Chaudhary Bajpai

Prabhas and Kriti Sanon Engaged: 'सिद्धार्थ मल्होत्रा-कियारा आडवाणी' के बाद अब जल्द ही बाहुबली फेम एक्टर प्रभास भी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। अपनी लेडीलव के साथ मालदीव में इंटीमेट होते दिखे प्रभास, जल्द करेंगे शादी का ऐलान। साथ ही मालदीव से आई सगाई की खबर।

Prabhas and Kriti Sanon Engaged

Kriti Sanon and Prabhas Engagement: साउथ सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपने लव अफेयर (kriti sanon and prabhas relationship) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। खबर है कि 'सिद्धार्थ-कियारा' (kiara advani and sidharth malhotra wedding) के बाद अब प्रभास भी अपनी लेडी लव कृति सेनन के साथ जल्द ही सात फेरे लेंगे। दोनों को हाल ही में मालदीव में एक-दूसरे के साथ इंटीमेट होते देखा गया। मालदीव में इन दिनों एक-दूजे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे 'कृति सेनन-प्रभास' की फोटोज खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। प्यार के साथ मालदीव में इंटीमेट होते दिखे प्रभास ने ऑफिशियली अभी शादी की कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन लेडीलव से जल्द ही शादी की खबरों को झुठलाया भी नहीं जा सकता। क्योंकि बॉलीवुड में चट प्यार और फट शादी होती है। जैसे की 'आलिया भट्ट-रणबीर कपूर', 'कैटरीना कैफ-विक्की कौशल', 'केएल राहुल-अथिया शेट्टी', 'कियारा-सिद्धार्थ' (Sidharth Malhotra and Kiara Advani Wedding)। इन सभी बी-टाउन सेलेब्स की शादी अचानक ही हुई। इस बीच 'कृति सेनन-प्रभास' की शादी (kriti sanon marriage) की अचानक से खबर आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।