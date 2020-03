पीएम मोदी के 'जनता कर्फ्यू' को इस बॉलीवुड एक्टर ने बताया मजाक, दी ये नसीहत

#patrikaCoronaTRUTHs

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के लोगों से 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की है। इस अपील पर बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने समर्थन दिया है और कर्फ्यू को सफल बनाने की बात कही है। हालांकि बॉलीवुड एक्टर और क्रिटिक कमाल आर खान का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिन का जनता कर्फ्यू लगाना मजाक जैसा है। इसका मतलब है कि हम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए गंभीर नहीं हैं। एक्टर का कहना है कि जनता कर्फ्यू कम से कम 1 सप्ताह के लिए होना चाहिए।

कमाल आर खान अपने चुटीले कमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। वह फिल्मी मुद्दों के अलावा समकालीन मुद्दों पर भी अपनी राय रखने से नहीं चूकते। हालांकि इसके चलते उनको कई बार भला-बुरा सुनना पड़ता है। उनकी राय पर गंभीर नहीं होने की भी सलाह दी जाती है, लेकिन कमाल आर खान के ट्विट्स इतने चुटीले होते हैं कि लोगों को उनसे जुड़ना ही पड़ता है।

#JanthaCurfew should be for minimum a week to stop #CoronavirusOutbreakindia! A day #JanthaCurfew is just a joke! Means we are not serious about #COVID19!