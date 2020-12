Priyanka Chopra से शादी करने के बाद भारतीय कल्चर के मुरीद हुए निक जोनस, इस मिठाई से है बेहद प्यार

नई दिल्ली: बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने विदेशी सिंगर निक जोनस को अपने जीवनसाथी के रूप में चुना। दोनों ने साल 2018 में जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी की। उसके बाद दिल्ली में एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। इस दौरान निक पूरी तरह भारतीय कल्चर में रंगे हुए दिखे। शादी के बाद भी हर भारतीय त्यौहार को निक मनाते हैं।

भारतीय त्यौहार के सेलिब्रेट करते हुए प्रियंका और निक ने कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। निक जोनास कहते हैं कि वह जितने उल्लास के साथ क्रिसमस मनाते हैं, उतने ही उत्साह के साथ दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली के मौके पर निक और प्रियंका ने दिये के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की थीं। वहीं, इस साल होली पर भी निक ने बॉलीवुड सेलेब्स के साथ खूब मस्ती की थी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वह भारतीय खाने का भी काफी आनंद लेते हैं। एक पोर्टल के साथ बातचीत में निक ने कहा कि प्रियंका के लिए जैसा उनका प्यार है, वैसा ही प्यार भारत के लिए है। वह भारतीय खाने को काफी एंजॉय करते हैं। प्रियंका ने बताया कि निक को भारतीय मिठाई में लड्डू बहुत पंसद हैं।

Happy diwali to everyone celebrating. From our family to yours. ❤️ pic.twitter.com/vlZxgk15gv