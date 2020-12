इंटरव्यू लेने पहुंची लड़की से रजनीकांत को हुआ था प्यार, पहली मुलाकात में ही शादी के लिए किया प्रपोज

नई दिल्ली: सुपरस्टार रजनीकांत आज अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 12 दिसंबर, 1950 को बेंगलुरू में हुआ। उन्हें फिल्मों में सबसे पहला ब्रेक 1975 में मिला, जब उनकी उम्र 25 साल थी। ये फिल्म थी- ‘अपूर्व रागांगल।’ इस फिल्म में कमल हासन लीड रोल में थे और रजनीकांत का रोल महज 15 मिनट का था। आज उन्हें साउथ में भगवान की तरह पूजा जाता है। उनके कई मंदिर बने हुए हैं। रजनीकांत ने साउथ के साथ-साथ बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया है। काफी रफ एंड टफ दिखने वाले रजनीकांत की लव स्टोरी भी काफी रोचक है। उन्हें उस लड़की से प्यार हुआ था, जो उनका इंटरव्यू लेने आई। पहली ही नजर में रजनीकांत उन्हें दिल दे बैठे थे और उसी मुलाकात में उन्होंने शादी का प्रपोजल भी दे डाला।

इंटरव्यू के दौरान ही शादी के लिए प्रपोज

रजनीकांत ने 26 फरवरी 1981 को लता रंगाचारी से शादी की थी। दोनों की पहली मुलाकात साल 1981 में हुई थी। रजनीकांत फिल्म 'थिल्लू-मल्लू' की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें एक इंटरव्यू की रिक्वेस्ट आई, जोकि एक कॉलेज मैग्जीन की तरफ से थी। कॉलेज से इंटरव्यू लेने के लिए लता रंगाचारी आई थीं। लता को देखते ही रजनीकांत उन्हें अपना दिल दे बैठे। दोनों का बेंगलुरू से कनेक्शन था। खास बात ये है कि इंटरव्यू खत्म होते-होते रजनीकांत ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया।

दो बेटियां को दिया जन्म

रजनीकांत के इस प्रपोजल से लता हैरान रह गई थीं। उन्होंने एक्टर से कहा कि शादी के लिए उन्हें उनके माता-पिता से बात करनी होगी। जिसके बाद लता के माता-पिता ने शादी के हां कह दिया और रजनीकांत से उनकी शादी 1981 में हो गई। रजनीकांत की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम ऐश्वर्या है और छोटी बेटी का नाम सौंदर्या। दोनों ही लाइमलाइट से काफी दूर रहती हैं। ऐश्वर्या की शादी साउथ के एक्टर धनुष से हुई है। धनुष ने बॉलीवुड फिल्म रांझणा में काम किया है।

