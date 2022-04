Priyanka Chopra ने किया खुलासा- शादी से पहले ही बनना चाहती थी 'मां', मम्मी मान जाती तो शादी से पहले होती बच्ची

प्रियंका चोपड़ा ने शादी से पहले ही मां बनना चाहती थी। इन बात का खुलासा खुद प्रियंका चोपड़ा ने अपने किताब में किया है।अगर ऐसा होता तो वह एक सिंगल मदर बन जातीं। इस बात का खुलासा खुद प्रियंका चोपड़ा ने अपने किताब के जरिए की हैं।

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा हाल ही में मां बनी हैं। इस बात की जानकारी खुद प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी थी। इन दिनों वह अपने मदरहुड को एंजॉय कर रही हैं। एक्ट्रेस ने अपनी बेटी का नाम ‘मालती मैरी चोपड़ा जोनस’ (Malti Marie Chopra Jonas) रखा है, जो उनकी मां के नाम पर रखा गया हैं।

