राखी सावंत के आरोपों पर रितेश ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'जब करोड़ों खर्च करता था तब दिक्कत नहीं थी'

राखी सावंत को ड्रामा क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर वो किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। एक बार फिर वो चर्चा में हैं। राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने हाल ही में अपने पूर्व पति रितेश के ऊपर कई सारे आरोप लगाते हुए मुंबई के एक थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। अब रितेश ने उनके आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा- वो मेरा तीन साल से इस्तेमाल कर रही थी। मेरे पैसे उड़ा रही थी। अब मैंने खर्च बंद कर दिए तो ऐसे आरोप लगा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ने राखी को कानूनी रूप से जवाब देंगे।

