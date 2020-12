Rakul Preet Singh ने दी कोरोना को मात, सोशल मीडिया पर दी जानकारी

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने हाल ही में जानकारी दी थी कि वह कोरोना संक्रमित हो गई हैं। जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वांरटीन कर लिया था। लेकिन अब रकुल की कोविड-19 की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है।

रकुल प्रीत सिंह ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर बताया कि उन्होंने कोरोना को मात दे दी है और अब वह उत्साह के साथ नए साल को सकारात्मकता और अच्छे स्वास्थ्य के साथ शुरू करेंगी। रकुल ने लिखा, "यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मेरे केोविड-19 रिपोर्ट निगेटिव आई है। मैं अब बिल्कुल अच्छा महसूस कर रही हूं। आपक सभी के प्यार, शुभकामनाओं और दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छे स्वास्थ्य और नई ऊर्जा के साथ अब नए साल की शुरूआत के लिए और इंतजार नहीं हो रहा है।" रकुल ने आगे लिखा, "हमें जिम्मेदार बनना होगा, मास्क पहनने के साथ-साथ सभी प्रीकॉसन्स लेने होंगे।"

