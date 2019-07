'जजमेंटल है क्या' की सफलता से खुश रंगोली ने दिया बहन कंगना को सरप्राइज

बॉलीवुड अभिनेत्री Kangana Ranaut की फिल्म 'judgementall hai kya' हाल ही में रिलीज हुई हैं। इस फिल्म में कंगना के साथ अभिनेता Rajkummar Rao भी मुख्य भूमिका में हैं। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म शानदार कमाई कर रही हैं। एक्ट्रेस ने अलग ही अंदाज में अपनी फिल्म की सक्सेस सेलिब्रिेट की है। इस खास मौके पर कंगना ने खुद को एक Mercedes Car गिफ्ट की है। खास बात यह है कि इसका सारा क्रेडिट उनकी बहन रंगोली को जाता है।

बताया जा रहा है कि कंगना ने यह मर्सिडीज ऑर्डर की थी जिसकी डिलीवरी नवंबर में होने वाली थी। लेकिन बहन रंगोली ने फिल्म 'जजमेंटल है क्या' की सफलता को देखते हुए कार की डिलीवरी पहले ही करवाकर कंगना को सरप्राइज दिया। रंगोली ने सोशल मीडिया पर कार के साथ कंगना की तस्वीर शेयर की है। इस फोटो में कंगना नई मर्सिटीज के पास में खड़े नजर आ रही है।

Kangana didn’t have a car in Manali, and she never has time to buy such things for herself ha ha, her CA Manoj Daga sir and I surprised her with this new purchase for her , wish I was there to see her pleased and at the same time annoyed face(she hates surprises) 😁 pic.twitter.com/qd2EsyctK2