मलाइका की नाइटी फोटो पर कमेंट से ट्रोल हुई रंगोली, विवाद बढ़ता देख ऐसे दी सफाई

बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल आए दिन स्टार्स से पंगे लेते रहती हैं। हाल ही में उन्होंने इंडस्ट्री की हॉट एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा को अपना निशाना बनाया है। मलाइका ने अपने बेटे अरहान के साथ सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की थी। रंगोली ने उसका स्क्रिन शॉट लेकर अपने ट्विटर हैंडल पर साझा करते हुए लिखा है कि 'ये हैं आज की मॉडर्न इंडियन मां, बहुत खूब।'

लेकिन कंगना की बहन को मलाइका पर यह तंज कसना काफी महंगा साबित हुआ। सोशल मीडिया पर लोग इस पोस्ट को देखकर रंगोली को ट्रोल कर रहे है। यूजर्स रंगोली को खरीखोटी सुना रहे है। यूजर्स का कहना है कि एक मां और बेटे का रिश्ता सबसे पवित्र होता है। किसी एक यूजर ने लिखा कि इस तरह से किसी मां बेटे के रिश्ते पर सवाल उठाना बेहद गलत है। तो किसी एक कहा कि आपके पास कोई काम नहीं है।

Peoole are writing very mean things about Malaika, I called her a modern day mom but all the nasty things people saying about her I wonder if this picture suggesting 😬... people please refrain from over imagination it’s not good 🙏😁