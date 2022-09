दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बीच कुछ गड़बड़? एक्टर ने कहा- 'मैं और दीपिका...'

बी-टाउन के लविंग कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बॉलीवुड के फेवरेट कपल्स में से एक हैं। लोगों की इनकी जोड़ी खूब पसंद आती है। दोनों ने छह साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 2018 में शादी कर ली थी। बीच में दोनों के अलगाव की खबरें खूब वायरल हुई थीं। एब एक्टर का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक्टर अपने रिश्ते को लेकर बात करते दिख रहे हैं।

Published: September 29, 2022 10:07:36 am

दीपिका पादुकोंण और रणवीर बॉलीवुड के पॉवर कपल में से एक हैं। दोनों अक्सर साथ में नजर आते हैं। दीपिका और रणवीर जहां भी साथ में जाते हैं वहां चार चांद लगा देते हैं। दोनों को साथ में देखकर फैंस को भी अच्छा लगता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रणवीर और दीपिका के संबंधों के बारे में कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे फैंस परेशान हैं। अब रणवीर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है , जिसमें उन्होंने अपने और दीपिका के रिश्ते पर खुलकर बात की।

ranveer singh talks about deepika padukone on his relationship amid separation rumours