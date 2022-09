अनन्या पांडे की अचानक बढ़ी हाइट को देख भौचक्के रह गए लोग, ट्रोलर्स बोले- 'सर्कस वाला आदमी'

कुछ बॉलीवुड सेलेब्स ऐसे होते हैं जो अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं। इनमें से ही एक हैं चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे। अदाकारा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं। हालांकि कई बार इन्हें इसके चलते ट्रोल भी होना पड़ता है। ऐसा ही कुछ उनके लेटेस्ट लुक को देखने के बाद हुआ।

कुछ समय पहले विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की फिल्म ‘लाइगर’ रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑपिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई, जिसके बाद अनन्या पांडे को फिल्म में ओवरएक्टिंग के लिए खूब ट्रोल किया गया,जिसके बाद वो वेकेशन्स पर निकल गई थीं। अब एक बार फिर अदाकारा ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। अनन्या पांडे के लेटेस्ट फोटोज और वीडियोज तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें सभी उनकी हाइट देखकर चौंक गए हैं।

ananya panday trolls for her height in latest video users called her circus joker