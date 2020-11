सुशांत सिंह राजपूत फैंस का गुस्सा नहीं थम रहा, रणवीर सिंह को फिर सुनाई खरी-खोटी.. ट्रेंड कराया #RanveerIsJoker

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) हाल ही में बिंगो ऐड के चलते सुशांत सिंह राजपूत फैंस (Sushant Singh Rajput fans) द्वारा बुरी तरह से ट्रोल (Trolled) हो गए थे। विज्ञापन में रणवीर साइंस के टर्म्स बोलते हुए नजर आ रहे हैं जिसके बाद सुशांत फैंस ने इसे दिवंगत एक्टर का मजाक उड़ाना बताया था। उसके बाद कंपनी की तरफ से सफाई भी पेश की गई। बिंगो कंपनी द्वारा कहा गया कि ऐड को उन्होंने पिछले साल अक्टूबर महीने में बनाया था और सोशल मीडिया पर लोग बस नफरत फैला रहे हैं। ये सुनने के बाद सुशांत के फैंस का गुस्सा एक बार फिर भड़क गया और उन्होंने रणवीर सिंह को अपना निशाना बनाया है।

एक वीकेंड एपिसोड के लिए Kapil Sharma चार्ज करते हैं इतनी मोटी फीस, कृष्णा और भारती की मिलते हैं बेहद कम पैसे

सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से पूरा बॉलीवुड उनके प्रशंसको के निशाने पर रहा है। स्टार किड्स से लेकर बड़े एक्टर्स तक ट्रोल किए गए। अब रणवीर सिंह उनका शिकार बने हैं। शनिवार को फैंस ने ट्विटर पर 'रणवीर सिंह इज जोकर' ट्रेंड करा दिया। रणवीर सिंह को बिंगो ऐड करना इस कदर भारी पड़ा है कि यूजर्स उन्हें खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं। सुशांत के फैंस रणवीर को लगातार ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने मैं माफी चाहता हूं बाबू। इस जोकर को साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता और आया बड़ा फोटॉन के बारे में ऐड करने वाला। तो वहीं दूसरे सुशांत फैन दो फोटो को शेयर करते हुए लिखा- टी-शर्ट पर लिखे इन मैसेज को देखो। ये सबकुछ बता रहा है। ये लोग एसएसआर के एक परसेंट इंटेलिजेंस को भी मैच नहीं कर सकते।

इसी तरह कई यूजर्स #RanveerIsJoker हैशटैग के साथ लगातार ट्वीट कर रहे हैं। बता दें कि बिंगो कंपनी ने अपनी सफाई देते हुए बताया था कि उस विज्ञापन को पिछले साल ही शूट कर लिया गया था। लेकिन जब तक ऐड तैयार हुआ तब तक देश में कोरोनावायरस आ चुका था जिस कारण इसका प्रसारण नहीं किया जा सका। हमने अपने विज्ञापन के जरिए किसी का भी मजाक नहीं उड़ाया है। ये ऐड दिवंगत एक्टर सुशांत का मजाक बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर बस नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है।

that's why he wears always Deepika's dresses . Because he has no own ability to wear his own dresses. Everyone knows that #RanveerIsJoker

Today whatever he is it's Just for SSR. If he did not reject those films (ramleela,Bajirao Mastani etc) then you would not be found today😑