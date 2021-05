रवीना टंडन ने कोरोना पीड़ितों के लिए मुहैया कराए 300 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, अस्पतालों पर उतारा गुस्सा

नई दिल्ली। कोरोनावायरस की वजह देश की हालत बद से बदतर हो गई है। देश में एक दिन में कोरोना के कई नए मामले सामने आ रहे हैं। जिनती तेजी से देश में कोरोना के मामले में बढ़ रहे हैं। उतनी ही तेजी से अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइंयों की कमी होती जा रही है। जिसकी वजह से हालत और भी खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड की जानी-मानी हस्तियां आगे आकर लोगों की मदद करने में जुट गईं हैं। इस बीच एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी पीड़ितों की ओर मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। साथ ही अपना गुस्सा भी जाहिर किया है।

मदद के लिए आगे आईं रवीना टंडन

जानकारी के अनुसार बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने लोगों की मदद करते हुए लोगों तक ऑक्सीजन से लेकर मेडिकल किट तक लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। रवीना ने कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवा रही हैं। बताया जा रहा है कि 'एक्ट्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट पर मैसेज कर लोग उनसे मदद की गुहार लगा रही हैं। जिन्हें पढ़ने के बाद वह लोगों की मदद में जुट गई हैं। खबरों की मानें तो बताया जा रहा है लोगों की मदद के लिए रवीना ने एक टीम भी बनाई है। जो हर एक मैसेज पर अपनी नज़र बनाए बैठी हैं।'

Help someone get that breath of life,save a https://t.co/2hCK4yDHCW us reach the https://t.co/anqGDMOUaI lot of cylinders already on the way.Supported by #delhipolice .To donate Payee Name-Rudra Foundation Mumbai Bank Canara Bank

A/c No- 0103101080478

IFSC-CNRB0000103

Bandra W 50 pic.twitter.com/O12RRCei8V