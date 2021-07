मुंबई। अभिनेता सलमान खान हाल ही अपने भाई अरबाज खान के टॉक शो 'पिंच 2' में नजर आए। इस शो में सलमान ने ट्रोर्ल्स के तीखे कमेंट्स का जवाब दिया। अरबाज ने चुन-चुन कर वे सोशल मीडिया ट्वीट्स सलमान को बताए, जिन पर एक्टर का करारा जवाब आना तय था। इन्हीं में से एक कमेंट में ट्रोलर ने सलमान पर आरोप लगाया कि उनकी दुबई में नूर नाम की बीवी है और 17 साल की बेटी। इस पर सलमान ने कहा ये सब बकवास है।

'दुबई में अपनी बीवी नूर और 17 साल की बेटी के साथ है'

अरबाज खान ने अपने शो 'पिंच 2' में सलमान को एक ट्वीट पढ़कर सुनाया। इस ट्वीट में लिखा गया था,'कहां छुपा बैठा है डरपोक। भारत में सब जानते हैं की तू दुबई में अपनी बीवी नूर और 17 साल की बेटी के साथ है। भारत के लोगों को कब तक मूर्ख बनाएगा।' इस कमेंट को सुन सलमान चौंक गए। उन्होंने कहा,'यह किसके लिए है?' इस पर अरबाज ने बताया कि ये कमेंट सलमान के लिए ही है।

*Twitter*



Finally the wait is over!



First episode of #QuickHealPinchByArbaazKhan season 2 is out now!

First episode had to be a special one and this one is extra special because it's with my Bade bhaiya @BeingSalmanKhan!

Watch now! https://t.co/KJuoLZNo0O