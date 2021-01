मुंबई। कोरोना लॉकडाउन के बाद सिनेमा इंडस्ट्री करीब-करीब बंद सी पड़ी है। पहले करीब 6-7 महीने सिनेमाघर पूरी तरह बंद रहे फिर जब खोलने का निर्णय लिया तो गाइडलाइन के कारण पहले वाली रौनक नहीं लौट पाई। इसी बीच फिल्मकारों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया। आज भी सिनेमा पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाए हैं। ऐसे में नए साल से उम्मीद की किरण जागी है। अब सिनेमाघर मालिक चाहते हैं कि कम से कम बड़ी फिल्मों को थिएटर में रिलीज किया जाए।

यह भी पढ़ें : बॉलीवुड में हो रही इस खूबसूरत लड़की की एंट्री, फोटोज जिसने देखी, देखता ही रह गया

मांग-'राधे' ईद 2021 में केवल थिएटर्स में ही हो रिलीज

सलमान खान ने अपने आगामी फिल्म 'राधे : योर मोस्ट वांटेड भाई' के सैटेलाइट, थियेटर, डिजिटल और संगीत अधिकारों को बेच दिया है। सिनेमा हॉल मालिक संघ ने सुपरस्टार को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि इस फिल्म को सिर्फ ईद 2021 पर सिनेमाघरों में रिलीज करें। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में कयास लगाए गए थे 'राधे' मूवी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ने करीब 250 करोड़ रुपये में खरीद ली है। हालांकि, इस रिपोर्ट पर निर्माताओं की ओर से कोई भी बयान या खंडन नहीं आया है।

'सिनेमाघरों की मदद करें'

शनिवार को सिनेमाघर मालिकों के संघ द्वारा साझा किए गए पत्र ने सलमान से आग्रह किया कि चल रहे कोरोना वायरस महामारी के बीच संघर्ष के समय में सिनेमाघरों की मदद करें। पत्र पर उत्तराखंड, असम, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान बिहार, तेलंगाना, दिल्ली, देहरादून और हैदराबाद सहित देश के विभिन्न हिस्सों के सिनेमाघर संघों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। फिल्म 'राधे : योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' में सलमान खान के साथ दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ और रणदीप हुड्डा मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म का डायरेक्शन प्रभुदेवा ने किया है।

यह भी पढ़ें : नए साल के पहले दिन मलाइका ने अर्जुन कपूर के साथ शेयर की फोटो, जानिए करीना ने क्या कहा

Dear @BeingSalmanKhan,

Here’s a humble appeal by the film exhibition sector. Truly hope #Radhe can offer some much needed relief to theatres & joy to your fans all over the country! We want #RadheOnEid in cinemas! #SupportCinemas #SaveJobs #India #RadheInCinemas @SKFilmsOfficial pic.twitter.com/GavtZQwJfz