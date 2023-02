'बैटमैन वर्सेज सुपरमैन' जैसे यशराज बनाने जा रहे 'टाइगर वर्सेज पठान', 30 साल बाद शाहरुख-सलमान शेयर करेंगे स्क्रीन

Submitted by:

YRF Films New Project Tiger VS Pathaan : बॅालीवुड इंडस्ट्री में एक दौर था जब सुपरस्टार्स सलमान खान ( Salman Khan ) , आमिर खान ( aamir khan ) और शाहरुख खान ( shahrukh khan ) कई बार स्क्रीन शेयर करते थे। 'अंदाज अपना अपना', 'करण अर्जुन' ( karan arjun ) जैसी बड़ी फिल्मों ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। लेकिन बदलते दौर में मल्टीस्टारर फिल्म बनाना महंगा पड़ने लगा और एक्टर्स सिर्फ कैमियो रोल में नजर आने लगे। लेकिन अब फिल्ममेकर आदित्य चोपड़ा ( aditya chopra ) धमाका करने जा रहे हैं। सालों बाद एक बार फिर शाहरुख खान और सलमान खान ( Shahrukh khan VS Salman Khan ) स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर आएंगे। यह कहलाएगा 'टाइगर वर्सेज पठान'।