'द फैमिली मैन 2' वेब सीरीज में सामंथा अक्किनेनी के किरदार पर आपत्ति, बैन की मांग

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी और साउथ एक्ट्रेस सामंथा अक्किनेनी की वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 2' का ट्रेलर जारी होते ही विरोध शुरू हो गया। वेब सीरीज के स्ट्रीमिंग के नजदीक आते ही विरोध के सुर तेज हो गए हैं और इस पर बैन की मांग की जा रही है। इस सीरीज में सामंथा को तमिल बोलने वाला आतंकवादी दिखाने के चलते आम लोग और तमिलनाडु सरकार इस सीरीज को बैन करने की मांग कर रही है। इस वेब सीरीज को 4 जून को स्ट्रीम किया जाना था, लेकिन तय समय से कुछ घंटो पहले इसे स्ट्रीम कर दिया गया।



इसलिए है आपत्ति

'द फैमिली मैन 2' को लेकर विरोध के स्वर तभी से उठने लगे थे जब कुछ दिन पहले इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था। आरोप है कि ट्रेलर में सामंथा के रोल का खुलासा एक आतंकवादी के तौर पर किया गया। ऐसी आतंकी जो तमिल बोलती है। इसी के चलते विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि इस सीरीज में तमिलों और एलटीटीई से जुड़े लोगों को आतंकवादी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहा जा रहा है कि इससे दुनियाभर में रह रहे तमिलों की छवि खराब हुई है। सोशल मीडिया पर सामंथा के विरोध में हैशटैग #ShameonYouSamantha ट्रेंड होने लगा।

#familymanseason2 Series is out in 48 more hour .... We will express opposition ...

Let's fight 🐅

#shameonyousamantha — தமிழன் சத்யா 2.0 (@tamilansathya01) June 2, 2021

Why work in project if you know it includes contents which will surely affect the mind of people who loves you the most #ShameonYouSamantha

You should surely answer to those people — NAVi 🌐 (@nvnidknry) June 2, 2021

As a person from Chennai, you should have know the sentiments of Tamil people.



As a fan, really disappointed in you mam #ShameonYouSamantha #BanFamilyMan2 pic.twitter.com/PbDqHJ8jiD — Pooja (@Pooja53156657) June 2, 2021

She insulted tamil Organization with her new upcoming series called family man2 Even she is also Tamil thats why trending #ShameonYouSamantha — இராவணன் (@SivkarthikeyanC) June 2, 2021

मेकर्स ने कहा— देखने के बाद तारीफ करेंगे

राज्य सभा सांसद और एमडीएमके नेता वायको ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडे़कर को पत्र लिखकर सीरीज पर पूरे देश में बैन लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस सीरीज में तमिल लोगों का गलत चित्रण किया गया है। विरोध के बीच वेब सीरीज के मेकर्स ने अपनी सफाई में कहा है कि इस सीरीज की टीम में कई तमिल भाषी लोग हैं। तमिलों के सम्मान का पूरा ध्यान रखा गया है। मेकर्स ने लोगों से अनुरोध किया है कि पहले इस सीरीज को देखें। देखने के बाद लोग विरोध के बजाय तारीफ करने लगेंगे।

तीन दिन तक कमरे में खुद को रखा बंद

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सामंथा को इस रोल में प्रभाव डालने के लिए कड़ी तैयारी करनी पड़ी। इससे पहले एक्टेस ने ऐसा रोल नहीं किया था। इसलिए उनहोंने इस रोल से मिलते-जुलते किरदारों वाली वेब सीरीज देखी। इसके अलावा खुद को तीन दिन तक कमरे में बंद रखा, जिससे रोल के लिए आवश्यक हावभाव चेहरे पर आएंं। जब तीसरे दिन समांथा को लगा कि अब वे पूरी तरह से तैयार हैं, वे कमरे से बाहर आ गईं।