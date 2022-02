बुर्का कॉन्ट्रोवर्सी के बीच सारा खान की पुरानी वीडियो हो रही वायरल, बुर्का को लेकर कही थी ऐसी बात, राखी सावंत ने भी किया था समर्थन

कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब को लेकर छिडे़ विवाद ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। बॉलीवुड गलियारों में भी हिजाब विवाद की गूंज दिख रही है। हर कोई अपनी प्रतिक्रिया देता नजर आ रहा है। इसी बीच बुर्का से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सारा खान ने अपने बयानों से सबका ध्यान खींचा था।

एक्ट्रेस सारा खान एक बार ब्रुके को लेकर विवादों में आई थी, उस वक्त उन्हें ट्रोल भी किया गया था। उनके साथ इन विवादों में कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से मसहूर राखी सांवत भी चर्चा में रही थीं। उस वक्त में रहा ये विवादों वाला पुराना वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा हैं, इस वीडियो में सारा ने बुर्खा विवाद पर अपनी बात कही थ। इस वीडियो में सारा खान का कहाना है कि मुसलमानों को महिलाओं को बुर्का पहनाने की बजाय अपनी आंखों पर शर्म का पर्दा करना चाहिए।

