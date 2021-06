शाहरुख खान की थियेटर के दिनों की तस्वीर हुई वायरल

नई दिल्ली। बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान आज दुनियाभर में पॉपुलर हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए हर कोई बेताब रहता है। शाहरुख खान की फिल्मों को भी काफी पसंद किया जाता है। दुनिया के कोने-कोने से लोग उनके फैन हैं। लेकिन किंग खान ने आसानी से ये मुकाम हासिल नहीं किया है। शुरुआती दौर में उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है। फिल्मों में आने से पहले शाहरुख खान थियेटर किया करते थे। ऐसे में उनकी एक सालों पुरानी एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर शाहरुख खान के थियेटर के दिनों की है। दरअसल, शनिवार को एक ट्विटर यूजर ने शाहरुख खान की अनदेखी तस्वीर शेयर कर दी। उनकी ये तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट है, जिसमें दुबले-पतले शाहरुख खान और संजय रॉय किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों के साथ नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान जहां अब इंडस्ट्री के बादशाह बन चुके हैं। वहीं, संजय रॉय एक इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जब ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो संजय रॉय ने इसे अपने अकाउंट से शेयर कर पुरानी यादों को ताजा किया।

Truly iconic @Iampranshup @iamsrk @yourriturajrks divyaseth and me on our way to Calcutta to stage Rough Crossing in aid of Shruti! Directed by #BarryJohn @mohitsatyanand https://t.co/526a64JdOb