Unlock 1.0: Shahid Kapoor ने लोगों से की खास अपील, कहा- साथ मिलकर Covid-19 से लड़ना होगा

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus In India) के कारण करीब दो महीने के ज्यादा वक्त से लगे लॉकडाउन को अब अनलॉक वन का नाम मिल चुका है। Unlock 1 में देश में शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, होटल और रेस्तरां फिर से खुल रहे हैं। इसके अलावा भी कई तरह की रियायतें सरकार की तरफ से दी गई हैं। ऐसे में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लगातार लोगों को जागरुक करने का काम कर रहे हैं। अब हाल ही में एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) ने लोगों से एक खास अपील की है। उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकलने से पहले सारी सावधानी बरतें।

शाहिद कपूर ट्वीट (Shahid Kapoor Tweet) करते हुए लिखते हैं, 'देश के धीरे-धीरे खुलने के साथ, हमें बाहर निकलने से पहले पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। जिस तरह सीमा पर सुरक्षा बल हमारे लिए लड़ते हैं, ठीक उसी तरह यह समय है जब हम केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोविड -19 का मुकाबला करेंगे। RESTART REBUILD. सुरक्षित रूप से लेकिन निश्चित रूप से।' उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी वायरल हो रहा है। साथ ही लोग जमकर उनके ट्वीट पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।

With the country slowly opening up, we must take all precautions as we step out. Just as how the security forces fight for us at the border, it is time we all fight Covid-19 together along with the Central and State Governments. RESTART.REBUILD. Safely but surely.