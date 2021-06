फैन ने शाहरुख से पूछा- 'आप भी हमारी तरह बेरोजगार हैं क्या?' किंग खान के जवाब ने जीता दिल

नई दिल्ली। बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शाहरुख खान अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से बातचीत करते रहते हैं। हाल ही में शाहरुख खान अपने फैंस से रूबरू हुए थे। जहां उनसे उनके फैंस ने काफी सवाल पूछे। उन सवालों को सुन कभी किंग खान हंसते हुए नज़र आए तो कभी सवाल पढ़ हैरान भी हुए। इस दौरान शाहरुख खान के फैन उनसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया। जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

फैंस के लिए #AskSRK सेंशन

दरअसल, शाहरुख खान ने ट्विटर पर #AskSRK सेंशन रखा था। जहां उनके फैंस उनसे आसानी से बात कर सकते थे। #AskSRK के दौरान एक शख्स ने ट्वीट कर पूछा कि 'आप भी बेरोजगार हो गए क्या सर...हमारी तरह।' जिसका जवाब किंग खान ने बड़े दिलचस्प अंदाज में दिया। फैन का जवाब देते हुए शाहरुख खान ने लिखा कि-'जो कुछ नहीं करते...वो...।' शाहरुख खान का ये मजेदार जवाब सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें- Shahrukh Khan फिल्मों से ही नहीं सोशल मीडिया से भी करते हैं अच्छे कमाई, एक पोस्ट शेयर करने के मिलते हैं करोड़ों रुपये

शाहरुख खान ने दी अपनी नए प्रोजेक्ट्स की जानकारी

वहीं इस सेशन के दौरान शाहरुख खान ने इशारों ही इशारों में अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारें में भी बताया। शाहरुख ने बताया कि वो फिल्म पठान में ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी कई और फिल्म्स में नज़र आने वाले हैं। शाहरुख के एक फैन ने उनसे पूछा कि ये वक्त फिल्म रिलीज़ के लिए ठीक नहीं है। तो क्यों ना एक गाना ही रिलीजड कर दिया जाए? जिसका जवाब में शाहरुख ने लिखा कि नहीं यार, अब तो बहुत सारी मूवीज ही आएंगी।

यह भी पढ़ें- लॉकडाउन के बीच वायरल हुई Sharukh Khan और Gauri Khan की थ्रोबैक फोटो, नन्हें नवाब Aryan भी आए नज़र

Some very masaaledaar movies… https://t.co/l2w0vO2exn

Just going to call him and request him….he sleeps late!! https://t.co/9ONJx8EhuX